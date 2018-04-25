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Каким будет новый вход в Парк Горького
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Каким будет новый вход в Парк Горького 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Довольно неприглядный технический проезд, гаражи, самострой, теплотрассы, заборы с колючей проволокой и мусор. Это явно не украшает центр Москвы — вот архитекторы и предложили альтернативу — проект новой прогулочной зоны и дополнительного входа в Парк Горького, передает «ТВ Центр».
Идея такого сквозного прохода не нова. Создать его архитекторы предлагали еще в двадцатых годах прошлого века. Накануне строительства парка. Но осуществляется проект только сейчас.
Пока здесь только первый этап работ — перекладка коммуникаций, демонтаж заброшенного самостроя. После чего приступят к благоустройству. От Ленинского проспекта и до Парка Горького протянется настоящий современный зеленый бульвар — деревья, кустарники, цветники, скамейки. Гулять можно будет даже под дождем и снегом — построят защищающий от всех осадков волнообразный навес. Появится и смотровая площадка с видом на парк. От неё начнется спуск к Площади Искусств — это будет озеленённый склон, по которому пройдет парадная лестница и пандус для того, чтобы можно было спуститься с коляской.
Естественный рельеф восстановят — и музей современного искусства «Гараж» со всех сторон окажется в приятном окружении. Вообще новым входом будет удобно пользоваться тем, кто приезжает в парк на общественном транспорте. Да и от метро он станет ближайшим. И, конечно же, эту прогулочную зону оценят студенты Института стали и сплавов. Для них, кстати, устраивали специальную презентацию проекта. И они наверняка смогут расположиться на бульваре с книжками, учебниками, да и просто устроить пикник на траве. Завершить создание новой пешеходной зоны планируют в течение лета.
Юлия Богоманшина, Сергей Титов, «ТВ Центр».
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