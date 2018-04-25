Магнитогорцы получат почетные знаки за заслуги перед городом

За заслуги перед Магнитогорском наградят троих местных жителей. Почетные знаки получат металлурги и коммунальщик. Такое решение приняли депутаты городского собрания.

Так, престижной награды удостоен выходец из ММК Анатолий Цыкунов. Он прошел трудовой путь от помощника машиниста бурового станка на руднике горы Магнитной до одного из руководителей комбината.

«Анатолий Николаевич всегда был среди тех, от кого зависела судьба комбината. В 70-х годах, когда запасы магнитной горы иссякали, он в должности начальника рудника изыскивал новые пути получения рудного сырья для производства. В самые трудные для предприятия 90-е годы Анатолий Николаевич работал заместителем генерального директора по экономике и финансам и принимал активное участие в процессе акционирования ММК, в разработке программы вхождения комбината в рынок», — рассказали в пресс-службе магнитогорского собрания депутатов.

Еще один представитель ММК — Вячеслав Анисимов — начал трудиться помощником экскаваторщика. В должности заместителя директора комбината по капитальному строительству был главным ответственным лицом за реализацию самых масштабных проектов в черной металлургии страны — строительство ККЦ и стана «2000» горячей прокатки.

Александр Чернев, также представленный к награде, два десятка лет работал заместителем директора по капремонту и реконструкции предприятием «Горэлектросеть».

«Под его руководством вводились новые подстанции, реконструировались стратегически важные энергообъекты. В результате значительно выросла надежность и качество работы энергосистем левобережной и правобережной частей города, снизилось число отключений, выросла экономия энергоресурсов», — подчеркнули в городской думе.

Напомним, что почетный знак «За заслуги перед городом Магнитогорском» собрание депутатов учредило в апреле 2012 года. С этого времени знак получили 20 известных магнитогорцев.

Фото: www.magnitka.org