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«Активные граждане» выберут экскурсии «Дня без турникетов»
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«Активные граждане» выберут экскурсии «Дня без турникетов» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Фото: mos.ru
На голосование проекта вынесено 14 вариантов мест проведения и 6 вариантов формата.
Новое голосование открылось на сайте «Активный гражданин». Жителям столицы предлагают решить, где и в какой форме следует провести экскурсии во время будущих городских акций «День без турникетов».
На голосование проекта вынесено 14 вариантов, среди которых предприятия таких сфер, как машиностроение, авиация, деревообработка, пищевая промышленность.
Кроме того, «активные граждане» могут выбрать фабрики по производству одежды и обуви, заводы по производству медицинского оборудования и лекарств и ювелирные заводы. Можно также предложить свой вариант.
После выбора места экскурсии пользователям предстоит выбрать ее формат. Портал предлагает 6 вариантов: поучаствовать в производственном процессе, экскурсии с известными спортсменами, музыкантами, артистами и блогерами, квесты, а также субботники. Самые консервативные горожане смогут проголосовать за обычный формат экскурсий, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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