Премьер Беларуси вручил в Минске государственные награды

Горизонты новых открытий и трудовых побед определили смысл и содержание поздравительной речи, с которой выступил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков во Дворце Республики на церемонии вручения государственных наград. В списке награжденных, информирует пресс-служба правительства, 112 человек — аграрии, работники лесной отрасли, ученые, строители, сотрудники налоговых органов , журналисты.

Напомнив о целевых программах, обозначенных в Послании президента, Кобяков заявил, что достичь в Беларуси ближайшей перспективе ВВП объемом не менее $100 млрд можно только, делая ставку на интенсификацию производства, повышение конкурентоспособности товаров и услуг, расширяя рынки сбыта.

Отметив вклад аграрной отрасли в развитие экономики, Кобяков подчеркнул, что РБ входит в первую группу стран с высоким уровнем обеспеченности продуктами питания. Сохраняются и высокие экспортные позиции предприятий. Напомнив, что в минувшем году экспорт сельхозпродукции вырос на 16%, а валютная выручка от ее реализации составила более $5 млрд, оратор сформулировал задачу кратко: «довести этот показатель до $7 млрд». По его словам, этого можно достичь, «только расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, повышая ее качество и осваивая новые рынки сбыта».

Заслуженных наград удостоены работники лесных просторов республики. Отмечен труд и дорожных рабочих. В Беларуси, отметил премьер, завершается работа по созданию качественных автомобильных трасс, которые связывают областные центры с сердцем республики. Но и в этой отрасли Кобяков кратко обозначил направление предстоящих трудовых вершин. Он напомнил, в частности, что необходимо выполнить поручение главы государства и до 2020 года отремонтировать около 7 тыс. км местных автомобильных дорог.

Глава кабинета министров отметил большой вклад ученых в становление инновационной экономики, экономики знаний. «Для повышения престижа научной деятельности выстроена система поддержки талантливой молодежи, усовершенствованы подходы к оплате труда, обеспечены условия для поиска и творчества», — подчеркнул Кобяков.

Высоких наград удостоены представители промышленного и энергетического комплексов, работники налоговой службы. Касаясь работы фискальной службы, премьер-министр обратил внимание, что сегодня за счет налоговых платежей формируется уже более 70% всех доходов консолидированного бюджета РБ.

Благодарности президента РБ были удостоены представители средств массовой информации за высокое профессиональное мастерство.