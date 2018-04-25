С начала года в Самарской области родились 5150 детей 

С января по март 2018 года в губернии родились 5150 малышей. Цифра указана в отчете о демографической ситуации, опубликованном Самарастатом. За тот же период 1958 влюбленных пар сыграли свадьбы. Число разводов, однако, несколько омрачает общую картину. Распались 2030 супружеских союзов. За два месяца в регион приехали 10 тысяч 673 человека. Это на 240 больше числа граждан, покинувших Самарскую область. В основном миграционный прирост обеспечен за счет обмена населением с Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном.