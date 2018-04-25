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ВТБ может открыть бизнес-залы в российских аэропортах
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ВТБ может открыть бизнес-залы в российских аэропортах 

Rambler News Service 2 часа назад
ВТБ может открыть собственные бизнес-залы в российских аэропортах в качестве альтернативы программе priority pass, сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.
«Мы серьезно задумываемся над тем, чтобы открыть в российских аэропортах свои бизнес-залы. Это может стать альтернативой priority pass. Затраты на залы могут быть меньше. Так уже сделали некоторые платежные системы. Но о чем-то конкретном говорить пока рано, все-таки это не наша профильная деятельность, там надо будет наладить обслуживание, обеспечить персонал, логистику. Но возможность такая есть», — сказал Печатников.
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