ВТБ может открыть бизнес-залы в российских аэропортах

ВТБ может открыть собственные бизнес-залы в российских аэропортах в качестве альтернативы программе priority pass, сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

«Мы серьезно задумываемся над тем, чтобы открыть в российских аэропортах свои бизнес-залы. Это может стать альтернативой priority pass. Затраты на залы могут быть меньше. Так уже сделали некоторые платежные системы. Но о чем-то конкретном говорить пока рано, все-таки это не наша профильная деятельность, там надо будет наладить обслуживание, обеспечить персонал, логистику. Но возможность такая есть», — сказал Печатников.