Жители Крутых Ключей предлагают выдвинуть Азарова на пост губернатора

Жители Самары готовы к старту кампании по выборам главы региона. Причем уже озвучили имя одного из кандидатов. Правда, вряд ли оно станет сюрпризом для самарцев. Это Дмитрий Азаров , который сейчас руководит властями Самарской области с приставкой «врио» (временно исполняющий обязанности. — Прим. 63.ru).

Обращение политику опубликовал общественный совет микрорайона Крутые ключи.

— На последнем координационном совете нашего ОСМ зашла тема об изменениях в Самаре и Самарской области! И мы пришли к выводу, что вектор настроения общества изменился в позитивную сторону, жители почувствовали нашего местного лидера, который пашет на благо Самарской области, и именно такой человек нужен нашему краю в эти сложные времена. В связи с чем мы обращаемся к Дмитрию Игоревичу! Мы просим Вас начать процедуру выдвижения на пост губернатора Самарской области. Вам гарантирована поддержка всех, кто хочет видеть Самарскую область успешной, технологичной и самой «красивой»! Считаем, что пришло время Вам избавиться от приставки «врио» и опираться в своей работе на поддержку своих земляков, сограждан и единомышленников, — говорится в обращении.