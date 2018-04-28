В США приостановлено разбирательство по иску экс-порноактрисы к Трампу и его адвокату

Клиффорд в марте подала судебный иск к Трампу и его адвокату Майклу Коэну . Она добивается аннулирования соглашения, обязывающего ее хранить в тайне якобы имевшую место связь с Трампом. Коэна она обвиняет в распространении порочащих ее сведений.

Коэн ранее подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как в его доме и офисе провели обыск сотрудники ФБР . Власти Нью-Йорка проводят в отношении Коэна собственное разбирательство, его, по сведениям газеты The Washington Post, подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных, в том числе с предвыборной кампанией Трампа.

Коэн в своем ходатайстве указал, что в рамках разбирательства в Калифорнии ему, возможно, придется, давать показания, которые будут касаться расследования в Нью-Йорке. Таким образом, как он отмечал, будет нарушено его конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Оно гарантировано Пятой поправкой к основному закону США.

Судья Джеймс Отеро согласился с доводами Коэна. Он назначил следующее заседание по данному делу на 27 июля. Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти написал в Twitter, что намерен оспорить данное постановление суда.