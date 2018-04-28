В США приостановлено разбирательство по иску экс-порноактрисы к Трампу и его адвокату 

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Суд в штате Калифорния в пятницу приостановил на 90 дней производство по делу, которое касается утверждений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд о том, что она в 2006 году вступала в связь с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует постановление, поступившее в электронную базу суда.
Клиффорд в марте подала судебный иск к Трампу и его адвокату Майклу Коэну. Она добивается аннулирования соглашения, обязывающего ее хранить в тайне якобы имевшую место связь с Трампом. Коэна она обвиняет в распространении порочащих ее сведений.
Коэн ранее подал ходатайство о временном прекращении разбирательства. Это было сделано после того, как в его доме и офисе провели обыск сотрудники ФБР. Власти Нью-Йорка проводят в отношении Коэна собственное разбирательство, его, по сведениям газеты The Washington Post, подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных, в том числе с предвыборной кампанией Трампа.
Коэн в своем ходатайстве указал, что в рамках разбирательства в Калифорнии ему, возможно, придется, давать показания, которые будут касаться расследования в Нью-Йорке. Таким образом, как он отмечал, будет нарушено его конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Оно гарантировано Пятой поправкой к основному закону США.
Судья Джеймс Отеро согласился с доводами Коэна. Он назначил следующее заседание по данному делу на 27 июля. Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти написал в Twitter, что намерен оспорить данное постановление суда.
Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и Клиффорд разгорелся после соответствующей публикации в газете The Wall Street Journal в январе 2018 года. Как сообщило издание, Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил бывшей порноактрисе $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с нынешним хозяином Белого дома.