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Названа самая популярная порноактриса на Pornhub
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Названа самая популярная порноактриса на Pornhub 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), стала мировым лидером поисковых запросов на сайте Pornhub. Об этом сообщает The Sun.
Журналисты объяснили причину популярности актрисы скорым выходом ее первого фильма после недавнего скандала с участием президента США Дональда Трампа. Тизер картины под названием Stormy’s Secret («Секрет Сторми») появился на сайте Brazzers и собрал более 170 тысяч просмотров за несколько дней.
«Сторми Дэниелс пытается написать что-то грязное, но к ней не приходит вдохновение. Воспоминание о таинственном человеке — это все, что нужно, чтобы ее творческие соки потекли», — говорится в описании к видеоролику.
По словам Дэниелс, она имела сексуальную связь с Трампом в 2006-2007 годах. Девушка утверждала, что за молчание адвокаты Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов. В Белом доме эти заявления назвали ложью.
В марте этого года актриса подала на президента США в суд, пытаясь доказать, что подписанное адвокатом соглашение о неразглашении чувствительной информации является недействительным. Тем не менее, суд быстро признал обвинения необоснованными.
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