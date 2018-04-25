Правительство пока не планирует в качестве поддержки закупать алюминий у «Русала»

«На сегодняшний день пока такой задачи не стоит с учетом того, что продукция «Русала» продолжает отгружаться на экспорт, поэтому будут возникать соответствующие запросы, будем их рассматривать оперативно», — отметил он.

18 марта Мантуров говорил, что Минпромторг может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок. Он также отмечал, что «Русал» обратился в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли.