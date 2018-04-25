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Правительство пока не планирует в качестве поддержки закупать алюминий у «Русала»
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Правительство пока не планирует в качестве поддержки закупать алюминий у «Русала» 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Задачи по увеличению закупок алюминия у «Русала» Олега Дерипаски в госрезервы в качестве меры господдержки компании сейчас не стоит, компания продолжает производить отгрузку продукции на экспорт, сказал журналистам глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«На сегодняшний день пока такой задачи не стоит с учетом того, что продукция «Русала» продолжает отгружаться на экспорт, поэтому будут возникать соответствующие запросы, будем их рассматривать оперативно», — отметил он.
18 марта Мантуров говорил, что Минпромторг может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок. Он также отмечал, что «Русал» обратился в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
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