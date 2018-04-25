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Кабмин пока не собирается поддерживать «Русал» закупкой алюминия
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Кабмин пока не собирается поддерживать «Русал» закупкой алюминия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что задачи по увеличению закупок алюминия у "Русала" Олега Дерипаски в госрезервы в качестве меры господдержки компании сейчас не стоит. Об этом сообщает RNS.
Он подчеркнул, что компания продолжает производить отгрузку продукции на экспорт.
"На сегодняшний день пока такой задачи не стоит с учетом того, что продукция «Русала» продолжает отгружаться на экспорт, поэтому будут возникать соответствующие запросы, будем их рассматривать оперативно", — сказал Мантуров.
Ранее Мантуров сообщил, что временный переход «Русала» под контроль государства возможен.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер.
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