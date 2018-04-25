Дно самого большого пруда в САО обследовали водолазы

Плановую проверку дна водоемов, расположенных на севере столицы, провели специалисты Московской городской поисково-спасательной службы. В числе прочих был обследован Большой Садовый пруд, который находится в парке на Большой Академической улице. Об этом сообщил источник в Управлении по САО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

— Такие обследования — ежегодная процедура в преддверии пляжного сезона. Водолазные работы направлены на предупреждение травматизма отдыхающих на столичных водоемах, — пояснил источник.

По итогам первоначальной проверки все зоны отдыха оказались не готовы к приему отдыхающих. Их балансодержатели проведут повторную очистку дна и береговой полосы. В середине мая санитарное состояние водоемов проверят вновь. (мю)