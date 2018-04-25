В Выборге пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка

29-30 апреля в Выборге на территории рынка «Южный» (ул. 2-я Южная) пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка, где свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, Ленинградской области и других регионов.

Кроме того, в ярмарке примут участие предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, мастера народных промыслов и многие другие. Все желающие смогут приобрести семена, рассаду и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежду, сувениры и многое другое.

Посетителей ярмарки смогут посмотреть выступления коллективов художественной самодеятельности, принять участие в веселых играх, конкурсах и викторинах.

Выставка-ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Торжественное открытие состоится 29 апреля в 11.00. Организатором ярмарки является комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Выборгский район»