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В Выборге пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка
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В Выборге пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
29-30 апреля в Выборге на территории рынка «Южный» (ул. 2-я Южная) пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка, где свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, Ленинградской области и других регионов.
Кроме того, в ярмарке примут участие предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, мастера народных промыслов и многие другие. Все желающие смогут приобрести семена, рассаду и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежду, сувениры и многое другое.
Посетителей ярмарки смогут посмотреть выступления коллективов художественной самодеятельности, принять участие в веселых играх, конкурсах и викторинах.
Выставка-ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Торжественное открытие состоится 29 апреля в 11.00. Организатором ярмарки является комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Выборгский район»
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