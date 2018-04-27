Главы МИД России и Кипра обсудят перспективы кипрского урегулирования и отношения с ЕС

"Цель контактов с кипрским руководством — обсуждение широкого спектра двусторонних вопросов, «сверка часов» по международным и региональным проблемам, — отметили в российском дипведомстве в связи с предстоящими переговорами. — Особое внимание будет уделено оценкам перспектив возобновления межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию. Предусмотрен обмен мнениями по перспективам возобновления полноформатного взаимодействия России с Европейским союзом. Предстоит обсудить ситуацию в Сирии и в Восточном Средиземноморье в целом".

"Обе страны высказываются за скорейшее возвращение к конструктивному диалогу Россия — ЕС, за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях как универсального института поддержания мира и безопасности, за коллективные ответные действия всего мирового сообщества против таких угроз современности, как международный терроризм, незаконная миграция, трансграничная оргпреступность и торговля наркотиками", — обратили внимание в МИД РФ.

Кипрская проблема

Россия выступает за всеобъемлющее, справедливое, прочное и жизнеспособное решение кипрской проблемы. «Исходим из того, что внутрикипрские аспекты урегулирования являются исключительной прерогативой кипрских сторон, — подчеркнули в министерстве. — Надеемся, что кипрские общины вновь сядут за стол переговоров. Полагаем существующую систему внешних гарантий безопасности Кипра устаревшей, не отвечающей современным реалиям и нынешнему международно— правовому статусу Республики Кипр».

В Москве убеждены, что «наиболее эффективными мерами обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра стали бы гарантии со стороны Совета Безопасности ООН ».

Торговый диалог

Несмотря на антироссийские санкции ЕС и ответные ограничительные меры со стороны РФ, показатели российско-кипрского товарооборота удалось вывести на траекторию роста. Так, по итогам 2017 года товарооборот между Россией и Кипром увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,4% до $314,4 млн При этом российский экспорт вырос на 8,3% до $306,3 млн, а импорт с Кипра сократился на 36,2% до $8,1 млн В январе 2018 года объем взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 16,4%.

В настоящее время Республика Кипр является одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику и занимает ведущее место среди стран-инвесторов. Объем накопленных кипрских инвестиций в российскую экономику составил $137,8 млрд, российских в кипрскую — $153,9 млрд Заметный вклад в продвижение торгово-финансового сотрудничества вносят российско-кипрская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (девятая сессия прошла в Никосии в октябре 2017 года), рабочая группа по экономическому сотрудничеству (второе заседание состоялось в Москве в марте 2018 года) и Деловой совет по сотрудничеству с Кипром.

Кроме того, Кипр остается популярным туристическим направлением для российских граждан. В 2017 году остров посетили 824 тысячи россиян.

В МИД РФ выразили надежду, что рабочий визит в Москву кипрского министра иностранных дел «послужит дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества» между двумя странами.