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В итальянском городе запретили секс-шопы и кебабные
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В итальянском городе запретили секс-шопы и кебабные 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Администрация итальянского города Пистоя в Тоскане утвердила новое постановление, касающееся магазинов и ресторанов в историческом центре. Об этом пишет Toscana Media News.
По решению властей, все вывески должны быть только на итальянском языке и не слишком яркими. Также запрещается открывать в центре города новые офисы для обмена валют и денежных переводов, секс-шопы и рестораны с фаст-фудом, в том числе специализирующиеся на кебабе.
Как пишет The Local, городской совет также запретил открывать новые ночные клубы и букмекерские конторы, ставить торговые автоматы и ужесточил продажу алкоголя: напитки в стеклянной таре не будут продаваться на вынос в ночное время. Кроме того, все рестораны и кафе должны быть оборудованы туалетами, независимо от размера помещения.
Издание уточняет, что владельцам магазинов и ресторанов разрешено делать рекламные надписи на иностранных языках как перевод итальянского текста. При этом перед открытием нового заведения нужно будет подать на утверждение заявку, в которой будет доказано отсутствие негативного эстетического воздействия на исторический центр города.
«Мы стремимся сохранить исторический центр города, потому что уверены, что его аутентичность должна быть защищена, — заявил мэр Пистои Алессандро Томази. — Мы не хотим иностранных магазинов, минимаркетов, точек обмена валют, как и круглосуточных торговых автоматов, секс-шопов или мест, которые вмещают больше 200 человек». Он добавил, что туристы приезжают в город не для того, чтобы поесть кебаб.
Ранее в центре Пистои ограничили движение транспорта. Этот город не первым в Италии ополчился на рестораны фаст-фуда в центре. Похожие меры ввела в 2017 году Венеция, а во Флоренции жители и власти не дали открыть «Макдоналдс».
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