Итальянский город отказался от фастфудов 

В частности, мэрия ввела запрет на открытие в центре города новых офисов, секс-шопов, ночных клубов и ресторанов с фастфудом, которые главным образом специализируются на кебабе. Впредь каждому бизнесмену, желающему обосноваться в центре Пистои с туристическим бюро, торговым или развлекательным заведением, придется доказывать администрации, что их задумка не окажет «негативного эстетического воздействия на исторический контекст». Руководствуюсь этой же благородной целью, власти также объявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Кроме того, городской совет предъявил определенные требования к вывескам, которые должны быть не слишком яркими и исполнены либо на итальянском языке, либо с использованием латинского алфавита.
"Нам не нужны иностранные магазины, мини-маркеты, пункты обмена валют, как и круглосуточные торговые автоматы, секс-шопы или заведения, которые вмещают более 200 человек", — отметил градоначальник Алессандро Томази, по словам которого туристы приезжают в город вовсе не для того, чтобы съесть кебаб или купить бутылку воды из автомата. Пистоя — далеко не первый итальянский город, в котором негативно относятся к фастфуду. Аналогичные меры в прошлом году ввела Венеция. А в недавнем прошлом жители Флоренции не дали властям открыть "Макдоналдс" в двух шагах от собора Санта-Мария-дель-Фьоре в самом сердце города.