Итальянский город отказался от фастфудов

В частности, мэрия ввела запрет на открытие в центре города новых офисов, секс-шопов, ночных клубов и ресторанов с фастфудом, которые главным образом специализируются на кебабе. Впредь каждому бизнесмену, желающему обосноваться в центре Пистои с туристическим бюро, торговым или развлекательным заведением, придется доказывать администрации, что их задумка не окажет «негативного эстетического воздействия на исторический контекст». Руководствуюсь этой же благородной целью, власти также объявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Кроме того, городской совет предъявил определенные требования к вывескам, которые должны быть не слишком яркими и исполнены либо на итальянском языке, либо с использованием латинского алфавита.