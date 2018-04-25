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Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы
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Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Два мощных удара по голове нанес своей жертве 20-летний мигрант, решивший грабежом заработать себе на жизнь в Москве, сообщила пресс-служба УВД по ЮАО. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.
Целью злоумышленника стала 31-летняя москвичка, что-то читавшая с экрана телефона у подъезда жилого дома на Каширском шоссе. На подошедшего со спины молодого человека в капюшоне она не успела даже взглянуть — тот тут же нанес ей удар по лицу, повалил на асфальт и занес кулак снова.
Добычей налетчика стала сумка с деньгами и банковскими картами, с которой он и бросился наутек. Впрочем, воспользоваться добытыми средствами он не успел — спустя несколько часов его задержал наряд ППС.
Увиливать молодой человек не стал, признавшись в грабеже и извинившись перед потерпевшей. Однако стражи порядка не исключают, что это далеко не первый проступок с его стороны.
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