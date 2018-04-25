Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы

Два мощных удара по голове нанес своей жертве 20-летний мигрант, решивший грабежом заработать себе на жизнь в Москве , сообщила пресс-служба УВД по ЮАО. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Целью злоумышленника стала 31-летняя москвичка, что-то читавшая с экрана телефона у подъезда жилого дома на Каширском шоссе. На подошедшего со спины молодого человека в капюшоне она не успела даже взглянуть — тот тут же нанес ей удар по лицу, повалил на асфальт и занес кулак снова.

Добычей налетчика стала сумка с деньгами и банковскими картами, с которой он и бросился наутек. Впрочем, воспользоваться добытыми средствами он не успел — спустя несколько часов его задержал наряд ППС.

Увиливать молодой человек не стал, признавшись в грабеже и извинившись перед потерпевшей. Однако стражи порядка не исключают, что это далеко не первый проступок с его стороны.