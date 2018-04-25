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Минфин за два года внесет 28 категорий товаров в каталог для госзакупок
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Минфин за два года внесет 28 категорий товаров в каталог для госзакупок 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минфин планирует внести 28 товарных категорий в каталог для государственных закупок. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, выступая на Всероссийском форуме — выставке «Госзаказ».
"За два года мы внесем 28 товарных категорий в каталог (для госзакупок — прим. ТАСС)", — сказал Лавров. Он пояснил, что благодаря каталогу заказчики и поставщики смогут получить представление о характеристиках и цене продукции в одной товарной категории для сравнения.
В настоящее время осуществлен ввод в эксплуатацию каталога товаров, работ и услуг для государственных, муниципальных нужд (КТРУ). Пройден уже первый этап — подготовка и наполнение первыми позициями каталога. Речь идет о медицинских изделиях: стентах, катетерах, медицинских изделиях из ПВХ-пластикатов.
На данный момент в каталоге созданы две категории — медицинские изделия и нефтепродукты — и идет их наполнение товарными позициями. Минфин планирует в ближайшее время добавить позиции по описанию программного обеспечения.
Позиции каталога формируются на экспертных советах, по результатам рассмотрения предложений, поступивших от рабочих групп.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что до конца года будет сформирован каталог товаров, работ и услуг, а также цен, которые должны учитываться при формировании и бюджетных заявок, и оплате контрактов закупок для госнужд.
В апреле прошлого года президент Владимир Путин поддержал решение о том, что Минфин станет единственным ведомством, ответственным за систему государственных закупок.
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