Ещё
В Саратове ночью с дорог снимают асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове ночью с дорог снимают асфальт 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
В Саратове в ночь на 27 апреля с дорог на улицах Гвардейская, Тагильская, Новокузнецкая и на проспекте Строителей сняли асфальт. Мероприятия проводятся в рамках масштабного ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Согласно сообщению представителей мэрии Саратова, дорожные работники уже приступили к активному ремонту некоторых участков проезжих частей в рамках вышеуказанной программы.
Отмечается, что ремонтные мероприятия будут проводить до 28 сентября, на эти работы выделили сумму в 850 миллионов рублей. Фрезерование уже проведено на улицах Гвардейская, Тагильская, Новокузнецкая, Бакинская, Бережная и на проспекте Строителей. Список улиц Саратова, на которых будут отремонтированы дороги, состоит из 54 участков. После зимы по всей России дороги находятся в плачевном состоянии и экстренно нуждаются в ремонте.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Наркоторговец подал иск в суд против мэра Екатеринбурга Ройзмана Клюев: Проблемы со здоровьем - ложь На Сахалине в новом перинатальном центре упал потолок
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян154
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна52
Что Меркель отдаст за российский газ59
Морской авиации России предрекли смерть538
Россияне закупились подделками35
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение