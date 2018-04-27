В Саратове ночью с дорог снимают асфальт

Саратове в ночь на 27 апреля с дорог на улицах Гвардейская, Тагильская, Новокузнецкая и на проспекте Строителей сняли асфальт. Мероприятия проводятся в рамках масштабного ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Согласно сообщению представителей мэрии Саратова, дорожные работники уже приступили к активному ремонту некоторых участков проезжих частей в рамках вышеуказанной программы.

Отмечается, что ремонтные мероприятия будут проводить до 28 сентября, на эти работы выделили сумму в 850 миллионов рублей. Фрезерование уже проведено на улицах Гвардейская, Тагильская, Новокузнецкая, Бакинская, Бережная и на проспекте Строителей. Список улиц Саратова, на которых будут отремонтированы дороги, состоит из 54 участков. После зимы по всей России дороги находятся в плачевном состоянии и экстренно нуждаются в ремонте.

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