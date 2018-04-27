Почти 300 тысяч кв метров дорог отремонтируют весной в Саратове

Саратовские дорожники приступили к ремонту дорожных покрытий областного центра.

Администрация Саратова опубликовала график ремонта автомобильных дорог, который будет производиться в городе в течение конца апреля — начале мая.

Однако погода может вносить коррективы в планы дорожных рабочих. Так, во время ливня 26 апреля прекратили работу рабочие, латавшие пробоины на пр. Котовского у парка «Липки». Дождь все же вынудил дорожников прекратить ремонт, который из-за повышенной влажности будет некачественным.

Уточняется, что за 2018 год ремонт будет произведен на 60 участках дорог. Только до конца весны, согласно графику мэрии, в Саратове должны привести к нормативу порядка 300 тысяч кв метров дорожного полотна.