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Почти 300 тысяч кв метров дорог отремонтируют весной в Саратове
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Почти 300 тысяч кв метров дорог отремонтируют весной в Саратове 

Новости Саратова 39 минут назад
Фото: Новости Саратова
Саратовские дорожники приступили к ремонту дорожных покрытий областного центра.
Администрация Саратова опубликовала график ремонта автомобильных дорог, который будет производиться в городе в течение конца апреля — начале мая.
Однако погода может вносить коррективы в планы дорожных рабочих. Так, во время ливня 26 апреля прекратили работу рабочие, латавшие пробоины на пр. Котовского у парка «Липки». Дождь все же вынудил дорожников прекратить ремонт, который из-за повышенной влажности будет некачественным.
Уточняется, что за 2018 год ремонт будет произведен на 60 участках дорог. Только до конца весны, согласно графику мэрии, в Саратове должны привести к нормативу порядка 300 тысяч кв метров дорожного полотна.
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