Китайские законодатели рассматривают законопроект о наказании лиц, прославляющих захватнические войны

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Китайские законодатели рассматривают законопроект о защите чести и достоинства павших героев, а также предусматривающий наказание лиц, прославляющих захватнические войны и нарушающих общественный порядок.

Лица, которые порочат поступки и дух павших героев, прославляют захватнические войны и нарушают общественный порядок, будут наказаны, говорится во второй версии законопроекта, представленной на рассмотрение высшего законодательного органа страны в среду.

Формулировка была дополнена после недавних возмутительных случаев, когда отдельные лица сфотографировались в японской военной форме времен Второй мировой войны и выложили эти фотографии в Интернете, прославляя захватническую войну, вызвав тем самым мощную негативную реакцию со стороны общественности.

Законодательный акт направлен на пропаганду патриотизма и основных социалистических ценностей, гласит законопроект.