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Китайские законодатели рассматривают законопроект о наказании лиц, прославляющих захватнические войны
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Китайские законодатели рассматривают законопроект о наказании лиц, прославляющих захватнические войны 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китайские законодатели рассматривают законопроект о защите чести и достоинства павших героев, а также предусматривающий наказание лиц, прославляющих захватнические войны и нарушающих общественный порядок.
Лица, которые порочат поступки и дух павших героев, прославляют захватнические войны и нарушают общественный порядок, будут наказаны, говорится во второй версии законопроекта, представленной на рассмотрение высшего законодательного органа страны в среду.
Формулировка была дополнена после недавних возмутительных случаев, когда отдельные лица сфотографировались в японской военной форме времен Второй мировой войны и выложили эти фотографии в Интернете, прославляя захватническую войну, вызвав тем самым мощную негативную реакцию со стороны общественности.
Законодательный акт направлен на пропаганду патриотизма и основных социалистических ценностей, гласит законопроект.
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