Китай вводит уголовную ответственность за осквернение «памяти героев»

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — законодательный орган Китайской народной республики , принял накануне закон о защите имени, чести и репутации героев и жертв войны. О таком решении китайских парламентариев сообщает агентство «Синьхуа»

"Запрещается представлять в искаженном виде, порочить, осквернять или отрицать подвиги или саму личность героев, мучеников, жертв войны, или же восхвалять и прославлять вторжения, захватнические войны и военную агрессию", — приводится в публикации выдержка из закона.

Как поясняется в публикации, необходимость принятия нововведений продиктована, в том числе, участившимися в последнее время инцидентами, когда отдельные граждане одеваются в форму японских милитаристов времен Второй мировой войны, и «распространяют свои фотографии в интернете, прославляя войну или вторжение оккупантов, и вызывая жесткое общественное осуждение».

Лица, чья вина в совершении перечисленных в законе преступлений будет доказана, помимо административной ответственности могут понести и уголовную «в соответствии с законодательством и тяжестью правонарушения». Новый закон «направлен на развитие патриотизма и социальных ценностей» и вступит в силу уже 1 мая.