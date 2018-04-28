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Китай вводит уголовную ответственность за осквернение «памяти героев»
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Китай вводит уголовную ответственность за осквернение «памяти героев» 

Российская Газета 1 час назад
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — законодательный орган Китайской народной республики, принял накануне закон о защите имени, чести и репутации героев и жертв войны. О таком решении китайских парламентариев сообщает агентство «Синьхуа».
"Запрещается представлять в искаженном виде, порочить, осквернять или отрицать подвиги или саму личность героев, мучеников, жертв войны, или же восхвалять и прославлять вторжения, захватнические войны и военную агрессию", — приводится в публикации выдержка из закона.
Как поясняется в публикации, необходимость принятия нововведений продиктована, в том числе, участившимися в последнее время инцидентами, когда отдельные граждане одеваются в форму японских милитаристов времен Второй мировой войны, и «распространяют свои фотографии в интернете, прославляя войну или вторжение оккупантов, и вызывая жесткое общественное осуждение».
Лица, чья вина в совершении перечисленных в законе преступлений будет доказана, помимо административной ответственности могут понести и уголовную «в соответствии с законодательством и тяжестью правонарушения». Новый закон «направлен на развитие патриотизма и социальных ценностей» и вступит в силу уже 1 мая.
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