Лекцию о робототехнике прочитают в Черемушках

Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» расскажут, как объединить знания по физике, математике и программированию с конструированием машин-роботов, открывающих новые возможности в быту и на производстве, науке и технике.

Лектор — кандидат технических наук Виталий Иванович Лифар объяснит гостям мероприятия содержание основных понятий робототехники и простейшей элементной базы роботов и систем управления. Участники лекции узнают о том, как происходит программирование микропроцессорной и вычислительной техники, конструирование и сборка из имеющейся элементной базы действующих моделей роботов и электронных устройств.

«В конце встречи каждый сможет задать лектору вопрос по предложенной теме. Не упустите уникальный шанс приблизиться к фантастическому миру робототехники и убедиться — роботы способны принести человечеству только пользу», — передают организаторы.