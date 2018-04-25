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Лекцию о робототехнике прочитают в Черемушках
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Лекцию о робототехнике прочитают в Черемушках 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» расскажут, как объединить знания по физике, математике и программированию с конструированием машин-роботов, открывающих новые возможности в быту и на производстве, науке и технике.
Лектор — кандидат технических наук Виталий Иванович Лифар объяснит гостям мероприятия содержание основных понятий робототехники и простейшей элементной базы роботов и систем управления. Участники лекции узнают о том, как происходит программирование микропроцессорной и вычислительной техники, конструирование и сборка из имеющейся элементной базы действующих моделей роботов и электронных устройств.
«В конце встречи каждый сможет задать лектору вопрос по предложенной теме. Не упустите уникальный шанс приблизиться к фантастическому миру робототехники и убедиться — роботы способны принести человечеству только пользу», — передают организаторы.
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