Руденя: необходимо создавать современные рабочие места для молодежи

Приоритетные направления работы в молодежной политике области стал одним из главных вопросов повестки дня состоявшегося в среду заседания областного правительства. Среди ключевых направлений в этой работе были названы — популяризация семейных ценностей, спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

"Приоритетами в региональной молодежной политике должны стать создание условий для самореализации молодых людей, формирование нравственных основ подрастающего поколения. В части экономики — это создание современных рабочих мест и привлечение на них молодежи", — сказал Руденя.

При этом губернатор подчеркнул, что это должны быть не только рабочие специальности. Глава региона акцентировал, что одним из ключевых направлений в обеспечении занятости молодежи является создание условий для открытия своего дела.

В Тверской области действует программа «Ты — предприниматель», направленная на поддержку начинающих молодых бизнесменов. Обучение за последние пять лет прошли более 2,3 тысяч человек, созданы почти 300 субъектов предпринимательства.

По мнению губернатора, важно поддерживать не только начинания молодежи в открытии собственного дела, но и развитие уже действующих предприятий, создание на них новых рабочих мест. По мнению Рудени, для развития региона очень важно участие молодежи в общественной жизни.

По данным Тверьстата, в Тверской области проживают свыше 244 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,8% от общей численности населения. Из них более 189 тысяч — жители городов, почти 55 тысяч — сельской местности. При этом доля молодых людей, занятых на сегодняшний день в экономике региона, составляет порядка 25%. В 2017 году из 3,4 тысяч выпускников вузов работу по специальности нашли 75% (2,6 тысяч человек).

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