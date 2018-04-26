«Цирк» уехал… Тереза Мэй объявила Солсбери безопасным

«Цирк» уехал… Тереза Мэй объявила Солсбери безопаснымЭту ночь жители Солсбери спали спокойно. Как и прошлую, и позапрошлую, и месяц назад, и с 4 на 5 марта, и до того. Но только тот, кто не читает газет, не смотрит телевизор, не сидит в интернете и не включает утюг, этот предел информационного безумия, когда уже, кажется, что оно везде, абсолютно ничего не почувствовал. Остальные, видимо, должны были, наконец, вздохнуть полной грудью и впервые за долгое время уснуть без беды. Накануне Тереза Мэй торжественно сняла с их города порчу.

"Солсбери безопасен для граждан, дополнительные меры предосторожности не нужны", — объявила она парламенту. По сути как конферансье. Он ведь тоже, когда устраивают концерт, нужен только для того, чтобы пафосно объявлять следующий номер. Причем, нужен, прежде всего, самому себе, поскольку все и без него знают, что дальше. А дальше они могут свободно ходить без противогазов там, где еще вчера должны были ходить … без противогазов. Спросите, что изменилось? А мысли? Раньше-то они, глядя на странных людей в костюмах то ли гномов, то ли грибов, думали: почему их-то не позвали на этот карнавал «химзащиты»? Сегодня могут не думать.

Цирк уехал. А Солсбери остался. Живым и невредимым. Мэй разрешила. Ей теперь совсем не страшно, что где-то все еще бродит «ударная группа ФСБ». Что неопознанный «Гордон» еще может вернуться. Что «новичок» еще не постарел. Но уже не надо сносить дом перебежчика, демонтировать пиццерию и разбирать до основания ресторан. И даже трехметровый забор везде, где был Скрипаль, уже не нужен. Сутки на дезинфекцию — и все. Чисто. Обошлись даже без кварцевания. И не надо удивляться, что так быстро справились с «боевым газом». Они же с марта только этим и занимались.

Отношения с Россией добили. ЕС в это втянули. На разогреве у США сработали. Двух морских свинок с котом сожгли. Скрипалей припрятали. «Вроде все», — оценили качество проделанной работы на Даунинг-стрит. Осталось только убрать за собой. Ну, и себя. И дело можно закрывать, а город открывать. Доказательств, правда, по-прежнему нет. Ясности тоже. Зато теперь ясно, что уже и не будет. Чисто же. Да и кому это интересно. Если что, скажут, что русских отравили раствором человека-невидимки — поверят. Во-первых, этого человека так никто и не видел. Во-вторых, Скрипали же исчезли. Последний раз их наблюдали на той самой скамейке.

Кстати, коли все так благополучно разрешилось, может, и ее пора вернуть в парк. И будет у Солсбери не одна, а две достопримечательности. Если не обращать внимания на размеры и год выпуска, эта лавка не так и отличается от мистического Стоунхенджа. Там «висящие камни» и здесь — «висяк». Туда, по легенде, стройматериал доставлял колдун Мерлин и здесь «нахимичили». Там и здесь круг замкнулся. То, что в Британии начиналось монументально, закончилось на лавке. И не для Скрипалей, а для Британии. Это в ней всего 13 километров между памятником бронзового века и веком лавочников. Они же стремятся получить максимальную выгоду при минимальных затратах.

У Мэй, правда, не получилось. Палата лордов все равно отказалась наделить премьера особыми полномочиями по Brexit'у. Но психологию-то уже не изменишь. И сказать бы обо всем об этом, как у нас говорят, «концерт окончен, скрипки — в печку». Вот только у них это могут понять буквально. Как со свинками и котом. Тем более, скрипки так созвучны одной известной фамилии, которая, судя по всему, свою партию уже отыграла.

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