Анатомия чиновничьей авантюры

Александр Савельев , руководитель Информационного агентства по рыболовству

На днях Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства утвердила критерии эффективности работы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ). Эффективный общественный совет, согласно этому документу, должен проводить очные заседания не реже одного раза в квартал и придерживаться принципов открытости и публичности. Кроме того, члены совета должны быть вовлечены в работу министерства или ведомства, при котором он создан, и регулярно отчитываться о своей работе. При оценке эффективности общественного совета учитывается количество предложений и рекомендаций, которые в итоге были приняты исполнительным органом власти.

Правкомиссия согласовала предложенные Общественной палатой кандидатуры в общественный совет при Росрыболовстве , в котором уже полгода отсутствует эта форма общественного контроля. Именно в течение этого периода в отрасли развернулась главная интрига, если не сказать угроза, способная похоронить плоды успешного развития.

Вдруг, как чёрт из табакерки, выскочила идея сломать закон о рыболовстве и успешно зарекомендовавший себя исторический принцип наделения рыбаков квотами на право вылова. Начать, естественно, предложили с краба, самого рентабельного ресурса — выставить крабовые квоты на аукцион.

По всем законам детективного жанра интрига начала развиваться с мутного анонимного письма, которое не весть кто подсунул президенту в ноябре прошлого года. Однако, этот «не весть кто» добился того, что анонимку президент почитал и даже поручил своему помощнику «рассмотреть и доложить мнение».

Мнение докладывают уже полгода чуть ли не ежедневно.

Возмутились все: ассоциации и союзы, банкиры и предприниматели, ветераны и эксперты, главы дальневосточных регионов и сам полпред в Дальневосточном округе. Да что там полпред, сам Владимир Путин , президент Российской Федерации, на декабрьской пресс-конференции чётко заявил, что исторический принцип хорош для рыболовства, его нужно сохранить.

Даже съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации собрался по этому поводу. На нём также все высказались однозначно в отношении катастрофической угрозы великолепно зарекомендовавшему себя историческому принципу от разрушительных крабовых аукционов. Все готовы твёрдо отстаивать исторический принцип наделения рыбаков возможностью промысла не только крабов, но и рыбы в целом на предстоящий пятнадцатилетний период.

На съезде, кстати, интрига приоткрылась и в заявлениях прозвучало, что «Русская рыбопромышленная компания» втягивает государственного регулятора в крабовую авантюру. А по выступлениям главы Росрыболовства Ильи Шестакова и вице-премьера Аркадия Дворковича на форуме, стало очевидно, что их упрямо склоняют сломать закон о рыболовстве вообще, пересмотреть базовый, исторический принцип распределения квот.

И всё-таки первым мнение по авантюре с крабовыми аукционами выразил общественный совет при Росрыболовстве, который на своём заключительном заседании в прежнем составе заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве. Члены общественного совета при Росрыболовстве ещё в ноябре прошлого года отметили, что возврат к аукционам в качестве способа распределения квот отбросит отрасль назад. Удар в случае такого решения будет нанесен по инвестиционным планам, которые уже проработали многие предприятия. В том числе по проектам, которые бизнес собирается реализовать с использованием механизма инвестиционных квот.

Тогда в итоговом решении было отмечено, что право на перезаключение договоров о закреплении долей квот — базовый принцип законодательства о рыболовстве. Важность сохранения базовых правил в отрасли отражена в поручениях, которые президент Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 году.

«Неизбежным результатом такого решения станет обвальное падение инвестиций рыбопромышленных предприятий, резкое ухудшение инвестиционного климата в рыбной отрасли и появление острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах страны», — сказано в решении общественного совета.

За истекшие полгода резко негативных мнений в отношении крабовой авантюры скопилось несколько томов. РСПП , ВАРПЭ, губернаторы… Олег Кожемяко с Сахалина в отчаянии заявляет, что изменение сложившейся системы принесет проблемы и бизнесу, и власти.

Ничего не остановило скрытой чиновничьей работы.

На том же съезде вице-премьер Аркадий Дворкович признался, что Росрыболовство и Минсельхоз уже делают необходимые расчеты по поводу крабовых аукционов, однако пообещал, что скрытая чиновничья работа станет публичной, без дальнейших кулуарных обсуждений. Глава Росрыболовства Илья Шестаков предпочёл промолчать.

Кулуарная работа продолжилась.

И вот уже завтра, 26 апреля, на заседании правительственной комиссии с высокой степенью вероятности будет высказана позиция правительства по данному вопросу, но при этом никаких материалов, никаких расчётов нет, сообщил член Правления РСПП, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев

Буквально накануне в набат били на «круглом столе» в « Российской газете ». Исторический принцип распределения квот на вылов краба и рыбы могут заменить аукционами, однозначно заявили представители рыбной отрасли, видные экономисты, политологи и общественные деятели. В результате, считают эксперты, пострадает не только отрасль, поскольку квоты могут быть выкуплены так называемыми рантье, но и все мы, обычные потребители.

Таким образом, публично выраженное мнение всего, подчеркну, абсолютно ВСЕГО общества проигнорировано.

Нас уверяют тем временем, что при оценке эффективности общественного совета важную роль играет отношение как раз к резонансным вопросам, убеждают, что общественный совет сможет определять проблемы самостоятельно, без участия руководства ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти), и что эти самые ФОИВы должны рассматривать рекомендации общества с предоставлением публичной мотивированной позиции…

Видимо, мотивы наши не совпадают.