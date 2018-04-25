В Петербурге стало больше зеленых участков из-за отказа от соли зимой

Санкт-Петербурге бессолевая уборка заснеженных улиц улучшила экологию, пишут «Невские новости».

Как оказалось, благодаря отказу от засаливания улиц зимой, качество и количество зеленых насаждений стало лучше. Лишь 1% проверенных участков оказался в плохом состоянии.

Смольный в 10 раз увеличил объемы беспрерывного мониторинга зеленых насаждений. Было проверено не 100 объектов, как обычно, а более 1000. Более того, впервые за последние 10 лет в почве города снизилось содержания ионов хлора.

Более половины (52%) обследованных участков с зелеными насаждениями — в отличном состоянии, 38% — в хорошем. 10% находятся в удовлетворительном состоянии, и лишь 1% — в ужасном виде.