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В Петербурге стало больше зеленых участков из-за отказа от соли зимой
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В Петербурге стало больше зеленых участков из-за отказа от соли зимой 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге бессолевая уборка заснеженных улиц улучшила экологию, пишут «Невские новости».
Как оказалось, благодаря отказу от засаливания улиц зимой, качество и количество зеленых насаждений стало лучше. Лишь 1% проверенных участков оказался в плохом состоянии.
Смольный в 10 раз увеличил объемы беспрерывного мониторинга зеленых насаждений. Было проверено не 100 объектов, как обычно, а более 1000. Более того, впервые за последние 10 лет в почве города снизилось содержания ионов хлора.
Более половины (52%) обследованных участков с зелеными насаждениями — в отличном состоянии, 38% — в хорошем. 10% находятся в удовлетворительном состоянии, и лишь 1% — в ужасном виде.
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