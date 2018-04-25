HASBRO выпускает VR-шлем Железного Человека

Мечта стать похожим на Тони Старка теперь ближе, чем кажется. Компания HASBRO выпускает VR-шлем Железного человека. Его дизайн будет соответствовать шлему Старка в новом фильме «Война бесконечности», а VR поможет увидеть мир глазами супергероя.

Для того, чтобы воспользоваться этой игрушкой, нужно скачать приложение Hero Vision, поместить смартфон в маску, разложить метки дополненной реальности по комнате и все, теперь вы Тони Старк! Приложение передает игроку стереокартинку окружающего пространства с наложенными на нее моделями вражеских баз и противников, которых предлагается отстреливать фантастическим оружием. 10 уровней чередуются обязательными перерывами для настройки брони. Цена игрушки — 50 $ (около 3000 рублей), в ближайшее время она появится на полках магазинах.

В честь десятилетия киновселенной Marvel HASBRO выпускает целую линейку игрушек, посвященную «Войне бесконечности». Экипировка супергероев, коллекционные интерактивные фигурки и оружие, в общем — все для фанатов этой франшизы и разорения их родителей.

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