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В период паводка в Саратове стали чаще проверять качество воды
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В период паводка в Саратове стали чаще проверять качество воды 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в постоянном режиме контролирует качество питьевой воды в распределительных сетях Саратова, в период паводка качество воды в реке Волга несколько ухудшается: появляется мутность, меняются цвет, запах, возможно, также превышение нормативов по окисляемости перманганатной и железу общему, все это не отражается на качестве воды на выходе с предприятия: с помощью специальных технологий компания снижает эти показатели, сообщает пресс-служба предприятия.
Контроль качества питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть города, осуществляет привлеченная ООО «КВС» аккредитованная Испытательная лаборатория. В период паводка увеличена частота отбора проб и усилен контроль на всех этапах очистки, в том числе и при поступлении в распределительную сеть города. Исследование проб в круглосуточном режиме позволяет получить объективную информацию о качестве питьевой воды, поставляемой компанией жителям Саратова. Контроль проводится в соответствии с требованиями СанПиН. Определяемые показатели и периодичность отбора проб, в том числе, в период паводка определены Программами производственного контроля, согласованными начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора.
Лаборатория работает в круглосуточном режиме и проводит исследования и измерения проб питьевой воды порядка 70-80 раз ежечасно, в сутки — 1,5-2 тысячи. Результаты исследования обеспечивают объективную информацию о качестве питьевой воды. Этот показатель находится строго в рамках санитарных норм и правил СанПин. Следует отметить, что на качество питьевой воды в квартирах влияет состояние внутридомовых сетей, которые находятся в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В случаях, когда жителей многоквартирных домов не устраивает качество питьевой воды, необходимо подать жалобу в управляющую организацию.
Специалисты аккредитованной лаборатории в присутствии сотрудников УК или ТСЖ отберут пробы воды в точках разграничения ответственности. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» реализует инфраструктурный проект по модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города, направленный на улучшение качества услуг потребителю и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В 2018 году ООО «КВС» присоединилось к инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленых инвестиций. НАКДИ считает, что при принятии финансовых и инвестиционных решений членам ассоциации целесообразно учитывать не только экономические, но также социальные и экологические факторы.
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