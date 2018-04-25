Ещё
Под Воронежем 14 населённых пунктов остались без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Воронежем 14 населённых пунктов остались без света 

Вести Воронеж 27 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Начались ремонтно-профилактические работы. Специалисты приступили к ремонтно-профилактическим работам на воздушной линии 35 кВ № 36 и к вырубке опасных деревьев в Рамонском районе. Из-за этого в течение двух дней, 25 и 26 апреля, с 9:00 до 19:00 электричества не будет в 14 населённых пунктах, сообщила пресс-служба «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». Так, без света временно останутся: ГалкиноКомсомольский ПетровкаСергеевкаЯманьКнязевоСенновские выселкиХвощеваткаРепноеОльховаткаНовоживотинноеПанковоМаховаткаМедовка. Энергетики попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробную информацию о плановых отключения электроснабжения и ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной телефонной линии энергетиков МРСК Центра 8 800 50 50 115 или 13-50 (со стационарных телефонов). Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже создадут российско-китайский завод производству электротехнического оборудования Воронежские военные потратят полторы тонны краски на подготовку техники к Параду Победы В Воронеже открылся 12-тысячный магазин крупной торговой сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах211
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру314
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста33
Минтруд успокоил россиян91
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение