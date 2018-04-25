Под Воронежем 14 населённых пунктов остались без света 

Начались ремонтно-профилактические работы. Специалисты приступили к ремонтно-профилактическим работам на воздушной линии 35 кВ № 36 и к вырубке опасных деревьев в Рамонском районе. Из-за этого в течение двух дней, 25 и 26 апреля, с 9:00 до 19:00 электричества не будет в 14 населённых пунктах, сообщила пресс-служба «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». Так, без света временно останутся: ГалкиноКомсомольский ПетровкаСергеевкаЯманьКнязевоСенновские выселкиХвощеваткаРепноеОльховаткаНовоживотинноеПанковоМаховаткаМедовка. Энергетики попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробную информацию о плановых отключения электроснабжения и ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной телефонной линии энергетиков МРСК Центра 8 800 50 50 115 или 13-50 (со стационарных телефонов). Екатерина Трещикова