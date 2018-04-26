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Законсервированную газовую скважину на севере Омской области запустят летом
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Законсервированную газовую скважину на севере Омской области запустят летом 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 25 апреля, на заседании регионального правительства утвердили порядок проведения работ на законсервированной скважине № 6 на месторождении Тевризнефтегаза. По словам министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игоря Лукьянова, скважину должны отремонтировать уже грядущим летом.
«Нужно полтора месяца на то, чтобы привести ее в рабочее состояние. В июне приступим к работам и в середине — к концу июля должны завершить», — цитирует слова Лукьянова «Новый Омск».
Министр отметил, что запуск скважины позволит предотвратить аварийные ситуации и увеличить объёмы добычи природного газа. Кроме того, а счёт работы скважины на севере Омской области в течение десяти лет не должно возникать перебоев с топливом.
Отметим, что после того как скважину № 6 расконсервируют, правительство планирует отремонтировать две действующие скважины.
Напомним, что министерство имущественных отношений Омской области не раз пыталось продать пакет акций ОАО «Тевризнефтегаз», ссылаясь на то, что в бюджете средств на поддержание скважин в работоспособном состоянии нет. Объем инвестиций оценивался в 1 млрд рублей. В прошлом году от приватизации стратегического предприятия власти все-таки отказались.
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