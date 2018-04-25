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Мариупольский футбол: Девочки, ликер, конфеты
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Мариупольский футбол: Девочки, ликер, конфеты 

Украина.ру 23 минуты назад
Фото: Украина.ру
Украинская спортивная пресса цитирует историю вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин о том, как создавалась эмблема его команды:
«Эмблему „Мариуполя" нарисовали за бутылку ликера и коробку конфет. Я тогда ходил по городу и искал дизайнеров. Увидел открытую дверь какой-то конторы и зашел. Там сидели девочки, и я спросил, могут ли они что-то нарисовать похожее. Они согласились. Готовили ее три дня».
Примечательно, что Санин поделился этим ценным опытом на семинаре Профессиональной футбольной лиги Украины по спортивному маркетингу. Наверняка впечатлил коллег находчивостью и рачительным подходом к клубному бюджету. Эмблема явно стоит затраченной на нее бутылки.
Украинский футбол переживает тяжелые дни. Во всяком случае тучные времена, когда для разработки клубной эмблемы, бренда, уместной атрибутики, как это было, например, у донецкого «Шахтера», за солидные деньги приглашались фирмы с мировым именем, безвозвратно канули в историю. Мариупольский опыт сейчас куда актуальней.
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