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В центре Екатеринбурга перестанут ходить трамваи
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В центре Екатеринбурга перестанут ходить трамваи 

АиФ Урал 28 минут назад
Фото: АиФ Урал
Правда, продлятся ограничения недолго, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал».
По проспекту Ленина от Луначарского до Московской перестанут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26 и 32. Кроме того, будут отменены троллейбусные маршруты № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 на участке улицы Карла Либкнехта, от Малышева до Челюскинцев. Помимо этого, дорожные службы перекроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и Карла Либкнехта. Автомобилистам придется объезжать по близлежащим улицам: Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.
Ограничения продлятся недолго: с 00 часов 11 мая до 6 утра 14 мая, связаны они с тем, что на этих участках рабочие будут проводить капитальный ремонт трамвайных путей.
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