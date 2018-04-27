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Бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: e1.ru
Бесплатные трамваи запустят для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, сообщает «ПолитЭксперт».
Для проезда потребуются билет и паспорт болельщика.
Осуществлять перевозки будут из фан-зоны в парке Маяковского. Оттуда можно добраться по одному из доступных маршрутов. Всего их будет пять.
Каждый трамвай сможет вместить около 120 пассажиров. Работать такие транспортные средства будут преимущественно вечером и ночью.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи ограничат движение грузовиков на время ЧМ-2018.
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