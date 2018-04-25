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В России открылся первый завод по производству картофеля фри
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В России открылся первый завод по производству картофеля фри 

Ведомости 28 минут назад
Фото: Ведомости
Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыла в Липецке завод по производству картофеля фри. Об этом говорится в сообщении российского McDonald’s, который будет основным покупателем продукции этого предприятия. Завод полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию, считает McDonald’s.
Это первый завод в России по производству картофеля фри, уточняет McDonald’s. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб., на полную мощность он выйдет к концу 2019 г. и будет перерабатывать 200 000 т картофеля в год.
«Белая Дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. Партнерами должны были выступить Европейский банк реконструкции и развития и голландский производитель картофеля Farm Frites, но потом они отказались участвовать в проекте. Голландская Lamb Weston присоединилась к «Белой даче» в 2016 г. и строительство завода возобновили.
В России уже пытались построить завод по производству картофеля фри «ЭкоФрио», однако он был перепрофилирован на выпуск картофельных хлопьев, а в итоге его закрыли из-за проблем с очистными сооружениями, писал журнал «Агроинвестор».
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