«ТПС Недвижимость» вышла из капитала генподрядчика терминала в Шереметьеве

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Компания «ТПС Недвижимость» закрыла сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй» — генерального подрядчика строительства пассажирского терминала и инфраструктуры аэропорта Шереметьево , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В начале 2016 года «Энерго-Строй» стал генподрядчиком строительства терминала B и межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево. Для контроля целевого расходования средств генподрядчиком «ТПС Недвижимость», выступающая техзаказчиком проекта, приобрела по сделке репо 50% долей «Энерго-Строя» на период строительства.

Строительство терминала В общей площадью 111 тысяч квадратных метров и межтерминальным переходом протяженностью почти 2 километра завершено, поэтому компания произвела обратную продажу доли.

"Объекты введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи АО «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй», — сказал представитель ТПС.