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«ТПС Недвижимость» вышла из капитала генподрядчика терминала в Шереметьеве
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«ТПС Недвижимость» вышла из капитала генподрядчика терминала в Шереметьеве 

РИА Недвижимость 24 минуты назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Компания «ТПС Недвижимость» закрыла сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй» — генерального подрядчика строительства пассажирского терминала и инфраструктуры аэропорта Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В начале 2016 года «Энерго-Строй» стал генподрядчиком строительства терминала B и межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево. Для контроля целевого расходования средств генподрядчиком «ТПС Недвижимость», выступающая техзаказчиком проекта, приобрела по сделке репо 50% долей «Энерго-Строя» на период строительства.
Строительство терминала В общей площадью 111 тысяч квадратных метров и межтерминальным переходом протяженностью почти 2 километра завершено, поэтому компания произвела обратную продажу доли.
"Объекты введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи АО «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй», — сказал представитель ТПС.
"ТПС Недвижимость" специализируется на строительстве и управлении торговыми центрами. По собственным данным, в ее управлении находится 900 тысяч квадратных метров торговой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи, Новосибирске и Киеве. Стратегическое управление компанией осуществляет TPS Real Estate Holding. До недавнего времени 33% TPS Real Estate контролировал Игорь Ротенберг, 6 апреля попавший в санкционный список Минфина США. За неделю до этого бизнесмен вышел из состава акционеров холдинга, а доля в компании перешла его сестре Лилии Ротенберг.
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