Сертификат на новую жизнь

Фото tokpb72.ruСертификат на новую жизньКуры в помочь

Только лишь медицинская реабилитация — это 8-10 процентов успеха. Человек, скорее всего, снова вернётся к наркотикам. Нужна реабилитация социальная. Но не у всех есть возможность. Теперь шанс появился. Реабилитацию оплатят из областного бюджета.

Это программа регионального министерства здравоохранения и областного наркологического диспансера. Чтобы получить сертификат, нужно пройти лечение. И иметь сильное желание оставить наркотики в прошлом. Врачи почувствуют, есть оно или нет.

Сертификат выдаётся человеку только один раз. С ним — в реабилитационный центр. Сейчас в программе участвует одна общественная организация — благотворительный фонд «СТЭП» (что означает «следуй только этим путём»).

— Десять сертификатов выданы, и молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет уже в нашем центре, — рассказала нам директор фонда Ольга Кузьмичёва. — Ещё две девушки, пожелавшие получить сертификат, пока проходят медицинскую реабилитацию. Надеюсь, скоро встретимся. И будем ждать ещё троих участников программы. По словам Ольги Кузьмичёвой, из 18 человек, что прошли реабилитацию в центре за предыдущие два года, 60% вернулись к нормальной жизни: нашли работу, восстановили связи с родными.

— Дальнейшее зависит от них самих. И для участников программы, и для их семей это очень важно. И для всех нас, потому что эти люди — часть нашего общества, — продолжила директор фонда.

Реабилитация по сертификату — шесть месяцев. В программе беседы о природе зависимости, общение с волонтёрами, которые зачастую сами в прошлом употребляли наркотики, но смогли от них отказаться. И труд: есть огород, кролики, куры, скоро купят поросёнка. С родственниками общение по телефону в выходные, иногда свидания. С ними также проводят работу потому что созависимость — опасная штука. Это когда человек подстраивается под зависимого от наркотиков.

Если в программе сертификатов участвует «СТЭП», то всего у областного наркологического диспансера заключены договоры о совместной деятельности с 14 негосударственными реабилитационными центрами. Они работают по программе, утверждённой министерством здравоохранения Нижегородской области . Закрытые страницы

Но сначала наркозависимый попадает к врачу. В областном наркологическом диспансере и наркологической больнице есть 540 мест. У диспансера имеются три стационарных реабилитационных отделения в Нижнем Новгороде на 75 коек, из которых 20 для женщин, и амбулаторное.

Есть амбулаторные отделения медицинской реабилитации в Выксе, Павлове и Арзамасе . В областном минздраве подчёркивают, что плановая работа по совершенствованию регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей продолжается.

В Нижегородской области действует государственная антинаркотическая программа. Полицейские региона со своей стороны изъяли в прошлом году 52 килограмма наркотиков. Число выявленных наркопреступлений, по данным областного ГУ МВД, выросло на 9,4% — до 4135.

Добавим, что уровень наркопреступности в регионе в расчёте на 100 тысяч населения вдвое ниже значений по стране.

Наркопреступность во многом ушла в Интернет. Правоохранители ведут мониторинг ресурсов, чтобы вовремя выявить и пресечь «обработку» пользователей — склонение к противоправным действиям, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2017 году сотрудники регионального ГУ МВД и волонтёры направили в Роскомнадзор сведения о 4150 страницах сайтов с пронаркотическим наполнением для блокировки этих ресурсов.

Общие усилия привели к тому, что число пациентов, допускающих употребление наркотиков и оказавшихся на диспансерном наблюдении в наркологической службе области, сократилось на 15,4% — до 7511 к началу этого года. Из них 4474 — жители Нижнего Новгорода, и это на 8,3% меньше, чем в году предыдущем.

Удалось сбить волну отравления спайсами: в прошлом году по региону 55 случаев. В 2014-м было 772. В региональном минздраве отмечают, что явных негативных изменений, связанных с наркоситуацией, нет, но она продолжает оставаться напряжённой, и расслабляться никто не собирается.