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Интернет «МегаФона» самый быстрый в Ростове-на-Дону
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Интернет «МегаФона» самый быстрый в Ростове-на-Дону 

Ростовские Вести 33 минуты назад
По результатам исследования компании DMTel «МегаФон» показал самую высокую скорость мобильного интернета в Ростовской области среди операторов «большой четверки». Средняя скорость передачи данных «МегаФона» в сети 4G достигла 20,87 Мбит/с. «В донской столице „МегаФон“ реализовал технический кейс в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу по улучшению качества покрытия сетей 2G/3G/4G/LTE Advanced. В левобережной зоне к подъездам на стадион уже построено 8 базовых станций, а перед чемпионатом будет запущено еще более 20 объектов связи. Это колоссальная работа, проделанная нашими специалистами, чтобы многочисленные болельщики мгновенно делились с друзьями в сетях „МегаФона“ самыми захватывающими моментами футбольных матчей, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения „МегаФона“. — Мы уже второй год, по исследованиям DMTel, являемся лидерами по 4G-скорости. Приятно отметить, что после запуска сети LTE Advanced, практически на всей территории Ростова-на-Дону, наша средняя скорость выросла в полтора раза». Измерения проводила компания DMTel в 1 квартале 2018 года. DMTel — один из лидеров российского рынка и рынка СНГ в области оказания профессиональных услуг по радиоизмерениям в сетях мобильной и фиксированной связи. Компанией реализовано более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций. Специалисты компании с 2010 года на регулярной основе выполняют работы, по сравнительной оценке, качества основных сервисов и радиопокрытия для операторов мобильных сетей.
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