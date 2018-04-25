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«Кто еще поедет так рано носы морозить?» Первые теплоходы отчалили от Нижнего Новгорода
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«Кто еще поедет так рано носы морозить?» Первые теплоходы отчалили от Нижнего Новгорода 

nn.ru 32 минуты назад
Фото: nn.ru
Первым пассажирам повезло с погодой — их провожали в круиз весеннее солнышко и теплый ветерок.
Сегодня в путь отправились настоящие фанаты речных круизов.
Они и сами говорят об этом, мол, «кто еще поедет так рано носы морозить?».
На теплоходах гости со всей страны: Самары, Симферополя, Владимира, Санкт-Петербурга и многих других городов.
Они специально приехали в Нижний Новгород, чтобы первыми теплоходами прибыть в столицу.
В Москве они будут через 3 дня.
Первых гостей встречают на борту шампанским, танцами, песнями.
Собирают на верхней палубе собирают и вручают воздушные шары, которые выпускают в небо, отходя от пристани.
— Для нас начало навигации, конечно же, особенный, праздничный день! — признается помощник капитана теплохода «Александр Бенуа» Андрей Потамов. — По традиции мы с началом навигации прощаемся с родным затоном и обещаем вернуться. Это очень трогательный момент для речников.
В это время повсюду туристы обнимаются и приветствуют друг друга.
— Очень много тех, кто каждый год собирается в круизы. И сегодня они все собрались той же компанией. Давно знакомые друг с другом люди. Здесь все родные! — говорит Ирина Яшнова.
В прошлом году NN.RU тоже провожал первый теплоход в плавание. «Дмитрий Фурманов» уходил в рейс с котокапитаном на борту. В этом году хвостатый в матроске остался на суше.
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