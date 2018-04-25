«Кто еще поедет так рано носы морозить?» Первые теплоходы отчалили от Нижнего Новгорода

Первым пассажирам повезло с погодой — их провожали в круиз весеннее солнышко и теплый ветерок.

Сегодня в путь отправились настоящие фанаты речных круизов.

Они и сами говорят об этом, мол, «кто еще поедет так рано носы морозить?».

На теплоходах гости со всей страны: Самары Симферополя , Владимира, Санкт-Петербурга и многих других городов.

Они специально приехали в Нижний Новгород, чтобы первыми теплоходами прибыть в столицу.

Москве они будут через 3 дня.

Первых гостей встречают на борту шампанским, танцами, песнями.

Собирают на верхней палубе собирают и вручают воздушные шары, которые выпускают в небо, отходя от пристани.

— Для нас начало навигации, конечно же, особенный, праздничный день! — признается помощник капитана теплохода «Александр Бенуа» Андрей Потамов. — По традиции мы с началом навигации прощаемся с родным затоном и обещаем вернуться. Это очень трогательный момент для речников.

В это время повсюду туристы обнимаются и приветствуют друг друга.

— Очень много тех, кто каждый год собирается в круизы. И сегодня они все собрались той же компанией. Давно знакомые друг с другом люди. Здесь все родные! — говорит Ирина Яшнова.