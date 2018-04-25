Обращение Зюганова: спасти страну от очередной катастрофы!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России , по мнению лидера коммунистов, «происходящее в России и в мире ясно доказывает: без смены социально-экономического курса, без формирования патриотичного и профессионального правительства мы не удержим нашу страну от очередной катастрофы».

«Проводимая больше четверти века авантюрная и откровенно антинациональная финансовая политика позволила нуворишам вывести в зарубежные банки и офшоры уже более 60 триллионов рублей. Они украли у народа и у страны пять годовых бюджетов. По сути, с начала 1990-х не прекращается разграбление наших природных, людских и финансовых ресурсов. И вот результат: Запад прямо даёт нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы навсегда под фарисейские разговоры о «священной частной собственности», — заявил Геннадий Зюганов, отметив на примере трагедии в Кемерово , что «нынешняя система потакает собственникам, которые заботятся только о своей прибыли, ничего не вкладывая в технологическое развитие, в безопасность объектов, за которые они отвечают»

«Насквозь компрадорский курс финансово-экономического блока правительства привёл к тому, что в ключевых отраслях экономики доля иностранного капитала уже составляет от 45% до 95%!», — добавил лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов напомнил о программе КПРФ «20 шагов к достойной жизни», предлагающую национализацию минерально-сырьевой базы и других стратегических сфер, возвращение в Россию финансовых активов и золотовалютных резервов, введение системы прогрессивного налогообложения и т.д.

По мнению КПРФ, лишь на основе этой программы можно решить самые важные для страны задачи.

«Если хотим сохранить страну, следующий отчёт правительства должен быть отчётом о результатах проведения новой социально-экономической политики. А послание главы государства — посланием о новом курсе, который позволит преодолеть кризис, сплотить общество и мирно, демократично вывести страну на путь созидания и развития», — завершил обращение Зюганов.

Как сообщалось, в апреле лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственного совета РФ обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением направить в бюджет средства, которые зарабатываются на продаже российских ресурсов, и ликвидировать раскол в обществе.

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