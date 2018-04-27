Таксофон отремонтировали в Лианозовском парке

После обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город» в Лианозовском парке отремонтировали таксофон. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«В настоящее время ответственной организацией проведены работы по замене стекла на конструктивном элементе таксофона, указанном в вашем обращении», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)