Ещё
Таксофон отремонтировали в Лианозовском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксофон отремонтировали в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город» в Лианозовском парке отремонтировали таксофон. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время ответственной организацией проведены работы по замене стекла на конструктивном элементе таксофона, указанном в вашем обращении», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа Опоры освещения очистили от объявлений и покрасили в Лианозовском заказнике Мнимые сотрудники ЕИРЦ обманом принуждают жителей Лианозова заменить счетчики
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве80
Кореи помирились310
Поставим Макаревича на место908
Майские пенсии доставят по особому графику65
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение