Дискин: в российском обществе резко вырос запрос на социальную справедливость

Факторы, формирующие представления о социальной справедливости и о социальном неравенстве, их значение и индикаторы обсудили участники круглого стола «Что нас объединяет: социальная справедливость сегодня», прошедшего в Уфе в рамках форума «Сообщество».

Констатировав наличие в российском обществе запроса на достойную жизнь, участники круглого стола сошлись в том, что основными индикаторами социальной справедливости являются наличие условий для получения хорошего образования и самореализации, доступа к медицинской помощи, единство закона, уважение к человеку, независимо от уровня доходов, а также открытие новых социальных лифтов.

По мнению Иосифа Дискина, социальная справедливость может лечь в основу общероссийского консенсуса. Однако работать над созданием социальной справедливости, по его мнению, должно гражданское общество, а не государство. «Это должно идти от тех, кто реально воспринимаются обществом моральными лидерами, а не государство, к способностям которого заниматься такой работой относятся с сомнением», — пояснил он.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям Олега Агапова, в установлении социальной справедливости обязательно должны принимать участие три субъекта — государство, гражданское общество и гражданин. Причем гражданин, по его мнению, является в этой схеме одной из ключевых фигур, «поскольку конструкция только из государства и гражданского общества будет неустойчивой».

Олег Агапов считает, что составляющие социальной справедливости, существующие в представлении общества, необходимо пересматривать каждые 3 — 4 года. «Это позволит корректировать социальную политику», — пояснил он. «Сегодня этим может быть создание равных условий для реализации ведущих прав и свобод гражданин, способствующих формированию социальной структуры общества, дающей возможность для воплощения базовых гуманитарных ценностей», — высказал он свою точку зрения.

Олег Агапов также уверен в том, что сегодня российскому обществу необходима «практика восстановления справедливости». «Есть запрос и это нужно делать», — резюмировал он.

Форум «Сообщество» Общественной палаты РФ проходит в Уфе 24-25 апреля.