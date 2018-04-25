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Нарушителя земельного законодательства из Бугров наказали за неуплату штрафа
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Нарушителя земельного законодательства из Бугров наказали за неуплату штрафа 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Собственник завозил на свой участок грунт сомнительного качества. Ему выписали штраф 440 тыс. рублей, однако оплачивать его он отказался. Теперь его привлекли к административной ответственности. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ленобласти
Сотрудники управления Россельхознадзора проверили земельный участок в в Бугровском сельском поселении Всеволожского района. Оказалось, что владелец завозил на него грунт с кусками асфальта, бетона и арматуры. Площадь уничтожения плодородного слоя земельного участка в результате его перекрытия грунтами составила 2,544 га. Кроме того, установлено, что завезенный грунт загрязнен опасным химическим веществом — бензапиреном.
По результатам проверки в отношении собственника были возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей.
В установленный срок штраф оплачен не был.
В соответствии с постановлением судьи правообладателю земельного участка назначены наказания в виде штрафов в двукратном размере ранее не уплаченных штрафов — 880 тысяч рублей. При этом обязанность уплаты первично наложенных штрафов в размере 440 000 рублей у организации сохраняется.
В результате противоправных действий собственника земельного участка размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в денежном выражении составил 32,72 млн рублей. Владелец земельного участка отказался добровольно возместить допущенный вред. Управление обратилось в судебные органы с исковыми заявлениями о возмещении причиненного почвам вреда. Решением суда первой инстанции иск Управления был удовлетворен.
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