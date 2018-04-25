Нарушителя земельного законодательства из Бугров наказали за неуплату штрафа 

Собственник завозил на свой участок грунт сомнительного качества. Ему выписали штраф 440 тыс. рублей, однако оплачивать его он отказался. Теперь его привлекли к административной ответственности. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ленобласти
Сотрудники управления Россельхознадзора проверили земельный участок в в Бугровском сельском поселении Всеволожского района. Оказалось, что владелец завозил на него грунт с кусками асфальта, бетона и арматуры. Площадь уничтожения плодородного слоя земельного участка в результате его перекрытия грунтами составила 2,544 га. Кроме того, установлено, что завезенный грунт загрязнен опасным химическим веществом — бензапиреном.
По результатам проверки в отношении собственника были возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей.
В установленный срок штраф оплачен не был.
В соответствии с постановлением судьи правообладателю земельного участка назначены наказания в виде штрафов в двукратном размере ранее не уплаченных штрафов — 880 тысяч рублей. При этом обязанность уплаты первично наложенных штрафов в размере 440 000 рублей у организации сохраняется.
В результате противоправных действий собственника земельного участка размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в денежном выражении составил 32,72 млн рублей. Владелец земельного участка отказался добровольно возместить допущенный вред. Управление обратилось в судебные органы с исковыми заявлениями о возмещении причиненного почвам вреда. Решением суда первой инстанции иск Управления был удовлетворен.