На реке Пур суда на воздушной подушке готовы к работе. Тарифы не изменятся 

Вскрытие реки Пур у поселка Уренгой Пуровского района ожидается 2 июня плюс-минус пять дней. Уровень воды будет находиться на отметках 850-910 сантиметров. Об этом сообщил главный специалист по делам ГО и ЧС администрации поселка Александр Золотов.
Несмотря на то, что до предполагаемой даты ледохода еще более месяца, предприятие «Ямбургтранссервис» уже уведомило уренгойцев о закрытии переправы. По предварительным данным, это произойдет 30 апреля. Многое здесь зависит от погоды: если сохранятся морозы, то дата будет перенесена.
Что касается ледовой переправы, она закроется, как только появятся колеи на льду и пропуск автотранспорта станет небезопасен. Сейчас признаков её таяния нет, грузоподъемность по-прежнему составляет 60 тонн.
«Суда на воздушной подушке уже готовы к работе, — сообщил Александр Золотов. — На сайте администрации будет размещено расписание. Тарифы на переезд останутся прошлогодними: льготный проезд будет действовать с 05:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00 часов — 200 рублей. В остальное время стоимость проезда составит 500 рублей».