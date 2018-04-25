На реке Пур суда на воздушной подушке готовы к работе. Тарифы не изменятся

Вскрытие реки Пур у поселка Уренгой Пуровского района ожидается 2 июня плюс-минус пять дней. Уровень воды будет находиться на отметках 850-910 сантиметров. Об этом сообщил главный специалист по делам ГО и ЧС администрации поселка Александр Золотов.

Несмотря на то, что до предполагаемой даты ледохода еще более месяца, предприятие «Ямбургтранссервис» уже уведомило уренгойцев о закрытии переправы. По предварительным данным, это произойдет 30 апреля. Многое здесь зависит от погоды: если сохранятся морозы, то дата будет перенесена.

Что касается ледовой переправы, она закроется, как только появятся колеи на льду и пропуск автотранспорта станет небезопасен. Сейчас признаков её таяния нет, грузоподъемность по-прежнему составляет 60 тонн.