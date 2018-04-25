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Под Орском двое школьников надругались над памятниками на кладбище
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Под Орском двое школьников надругались над памятниками на кладбище 

АиФ-Оренбург 39 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
На кладбище в поселке Первомайский Орска маленькие школьники опрокинули 71 надгробный памятник.
О происшествии в полицию сообщили сотрудники кладбищенского комплекса. Правоохранители задержали двоих жителей поселка 9 и 10 лет. Дети рассказали, что пришли на кладбище за конфетами.
Родители нарушителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Школьники будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе УМВД региона.
Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, по итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
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