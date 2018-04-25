Ещё
Российские эксперты помогут диалогу на Балканах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские эксперты помогут диалогу на Балканах 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
В столице Боснии и Герцеговины (БиГ) — Сараево сегодня открывается международная конференция «Балканский диалог-2018». Мероприятие проходит под эгидой Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и призвано стать площадкой для конструктивных дискуссий, которые в дальнейшем послужат основой для обсуждения существующих региональных и глобальных проблем, перспектив сотрудничества на новом уровне.
Как подчеркнули организаторы встречи, «это одна из наиболее успешных научно-образовательных программ Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, целью которой является налаживание диалога экспертов и молодых специалистов в области международных отношений, экономики и безопасности, а также представителей научного сообщества стран Балканского полуострова по наиболее актуальным вопросам региона». «Здесь будут обсуждаться Дейтонские соглашения, вклад России в имплементацию мирных решений в БиГ, источники и особенности терроризма на Балканах, перспективы развития отношений балканских государств с Россией в контексте их устремлений интегрироваться в евроатлантическое сообщество», — подчеркивают они.
Напомним, что накануне завершился визит делегации Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Боснию и Герцеговину, в рамках которого спикер высказала собственное видение развития ситуации в регионе.
"Балканы для нас — это не просто географическое или политическое понятие. Нас связывают многовековая общая история, культура, язык и религия, — подчеркнула Матвиенко. — Эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты взаимодействия и искать ответы на сложные вызовы современности".
По словам политика, турбулентность на мировой арене не обходит стороной и Балканы, а Россия же придает особое значение поддержанию мира, безопасности и стабильности в этом регионе.
"Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий, — добавляет спикер Совета Федерации. — Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией".
Российская Газета: последние новости
Минобороны показало обломки сбитых в Сирии "умных" ракет Песков напомнил о безальтернативности "иранской сделки" Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах217
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру314
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста33
Минтруд успокоил россиян92
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение