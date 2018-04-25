Российские эксперты помогут диалогу на Балканах 

В столице Боснии и Герцеговины (БиГ) — Сараево сегодня открывается международная конференция «Балканский диалог-2018». Мероприятие проходит под эгидой Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и призвано стать площадкой для конструктивных дискуссий, которые в дальнейшем послужат основой для обсуждения существующих региональных и глобальных проблем, перспектив сотрудничества на новом уровне.
Как подчеркнули организаторы встречи, «это одна из наиболее успешных научно-образовательных программ Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, целью которой является налаживание диалога экспертов и молодых специалистов в области международных отношений, экономики и безопасности, а также представителей научного сообщества стран Балканского полуострова по наиболее актуальным вопросам региона». «Здесь будут обсуждаться Дейтонские соглашения, вклад России в имплементацию мирных решений в БиГ, источники и особенности терроризма на Балканах, перспективы развития отношений балканских государств с Россией в контексте их устремлений интегрироваться в евроатлантическое сообщество», — подчеркивают они.
Напомним, что накануне завершился визит делегации Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Боснию и Герцеговину, в рамках которого спикер высказала собственное видение развития ситуации в регионе.
"Балканы для нас — это не просто географическое или политическое понятие. Нас связывают многовековая общая история, культура, язык и религия, — подчеркнула Матвиенко. — Эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты взаимодействия и искать ответы на сложные вызовы современности".
По словам политика, турбулентность на мировой арене не обходит стороной и Балканы, а Россия же придает особое значение поддержанию мира, безопасности и стабильности в этом регионе.
"Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий, — добавляет спикер Совета Федерации. — Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией".