Ефремов едва не довел гендиректора «Дождя» до обморока

Наталья Синдеева является опытным медиа-менеджером. Более 20 лет она возглавляет медиахолдинг «Дождь» и, разумеется, ей не раз приходилось брать интервью у известных людей. Гендиректор дала интервью, где рассказала, что, несмотря на весь свой опыт, у нее не всегда получалось «раскрыть» своего гостя.

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Синдеева призналась, что с некоторыми звездами ей было крайне сложно общаться. В качестве примера она привела Михаила Ефремова , который едва не довел ее до обморока. Наталья отметила, что когда начала брать у него интервью, то диалога никак не получалось.

За это время с нее сошло семь потов, так как она жутко нервничала. Правда после эфира артист объяснил журналистке, что актеры, как правило, привыкли озвучивать мысли других людей.