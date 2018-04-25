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Ефремов едва не довел гендиректора «Дождя» до обморока
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Ефремов едва не довел гендиректора «Дождя» до обморока 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Синдеева является опытным медиа-менеджером. Более 20 лет она возглавляет медиахолдинг «Дождь» и, разумеется, ей не раз приходилось брать интервью у известных людей. Гендиректор дала интервью, где рассказала, что, несмотря на весь свой опыт, у нее не всегда получалось «раскрыть» своего гостя.
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Синдеева призналась, что с некоторыми звездами ей было крайне сложно общаться. В качестве примера она привела Михаила Ефремова, который едва не довел ее до обморока. Наталья отметила, что когда начала брать у него интервью, то диалога никак не получалось.
За это время с нее сошло семь потов, так как она жутко нервничала. Правда после эфира артист объяснил журналистке, что актеры, как правило, привыкли озвучивать мысли других людей.
Наталья также рассказала, что очень переживала, когда беседовала с Борисом Акуниным. Она пояснила, что нервничала по всей видимости из-за того, что будет брать интервью у такого прославленного литератора. Однако в результате в эфир вышла весьма занимательная передача, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.ru.
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