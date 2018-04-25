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Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи
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Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая прошла с 9 по 20 апреля 2018 года, было обучено около 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.
В ходе Недели финансовой грамотности было организовано более 250 мероприятий в 84 регионах России.
«На территории обслуживания Среднерусского банка ПАО Сбербанк, его сотрудниками было проведено более 30 мероприятий в учебных заведениях Московской области, Тулы, Брянска, Рязани, Твери, Калуги, Смоленска, Ярославля, Иваново, Костромы. Всего было обучено более 3 тысяч детей и подростков. Школьники побывали на экскурсиях в офисах банка, приняли участие в финансовых играх и квестах», — говорится в сообщении.
Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
«Образованный человек должен быть образован всесторонне. Мы должны не только знать основные предметы, но и быть грамотными в финансовых вопросах. Учащиеся всегда слушают с большим удовольствием, задают вопросы, принимают активное участие в таких встречах», — сказала директор ЦО №8 города Тула Татьяна Матвиевская.
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