Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи

Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая прошла с 9 по 20 апреля 2018 года, было обучено около 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

В ходе Недели финансовой грамотности было организовано более 250 мероприятий в 84 регионах России

Тулы, Брянска, Рязани, «На территории обслуживания Среднерусского банка ПАО Сбербанк, его сотрудниками было проведено более 30 мероприятий в учебных заведениях Московской области Твери , Калуги, Смоленска, Ярославля , Иваново, Костромы . Всего было обучено более 3 тысяч детей и подростков. Школьники побывали на экскурсиях в офисах банка, приняли участие в финансовых играх и квестах», — говорится в сообщении.

Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином Банком России ), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.

«Образованный человек должен быть образован всесторонне. Мы должны не только знать основные предметы, но и быть грамотными в финансовых вопросах. Учащиеся всегда слушают с большим удовольствием, задают вопросы, принимают активное участие в таких встречах», — сказала директор ЦО №8 города Тула Татьяна Матвиевская.