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Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате
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Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате 

Ведомости 43 минуты назад
Брату бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова и бывшему вице-президенту компании Сергею Хачатурову предъявили обвинения в растрате, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Данила Хачатурова. До этого фигурант проходил по делу в статусе подозреваемого.
«Никаких изменений в сути и аргументации ранее озвученных обвинений не произошло», — отметил Мельников.
Хачатуров-младший был арестован 19 апреля. Теперь его обвиняют в хищении принадлежащего «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», — говорил адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, отмечал Мельников: «Если есть спор — надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд — туда, кстати, пока никто не обращался».
По делу была также задержана и отправлена под домашний арест акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская. По мнению следователей, она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций «Росгосстраха».
«Росгосстрах» перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «ФК Открытие» в 2017 г. Убытки «Росгосстраха» за тот же год составили 55,6 млрд руб. по РСБУ. Нынешний председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Коммерсанту», что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». По его мнению, менеджмент абсолютно ничего не сделал за 10 лет. Задорнов подчеркивал, что проблемы страховой компании связаны с ошибками в государственном регулировании рынка ОСАГО.
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