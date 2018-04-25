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СИЗО Москвы и Петербурга подключат в мае к электронной очереди для адвокатов
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СИЗО Москвы и Петербурга подключат в мае к электронной очереди для адвокатов 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Все СИЗО Москвы и Санкт— Петербурга намерены подключить к электронной очереди для адвокатов и следователей. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора ООО «Специальные электронные системы» Александр Полькин.
По его словам, система электронной очереди для адвокатов и следователей работает в тестовом режиме с 19 марта в двух следственных изоляторах — СИЗО-5 УФСИН по Москве ("Водник") и петербургском СИЗО-1 ("Новые Кресты"), с 3 апреля она подключена и в СИЗО на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге.
"Эксперимент удался. Мы взаимодействовали с ФСИН и Адвокатской палатой и старались ее (систему) максимально оптимизировать", — рассказал Полькин.
Система «ФСИН. ВИЗИТ» позволяет адвокату заранее забронировать очередь на встречу со своим подзащитным в следственном кабинете в СИЗО, не дожидаясь встречи в обычной живой очереди. «Для этого на сайте „ФСИН. ВИЗИТ“ необходимо выбрать СИЗО, ввести ФИО находящегося в СИЗО и номер своего ордера и выбрать день. После этого адвокату придет уведомление о его регистрации и номер в электронной очереди», — пояснил представитель петербургской компании — разработчика услуги. Для следователей нужно ввести номер удостоверения.
"Мы провели совещание с руководителем УФСИН по Москве и в экстренном порядке подключаем все СИЗО УФСИН по Москве. К середине мая будут подключены все СИЗО Москвы, кроме того, в мае планируем подключить и другие СИЗО Санкт— Петербурга", — сообщил Александр Полькин.
Прекращение работы электронной очереди в столичные СИЗО (ее столичное УФСИН ввело по собственной инициативе) после прекращения срока договора с прежним подрядчиком в декабре прошлого года вызвало резкие протесты правозащитников, поскольку в СИЗО стали образовываться огромные очереди. А адвокаты жаловались на невозможность попасть к подзащитным.
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